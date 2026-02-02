Чаму так важна захаваць і аднавіць балоты Беларусі

На фоне кліматычных змен і дэградацыі прыродных экасістэм асабліва востра гучыць тэма захавання і аднаўлення балотаў. Гэта застаецца адным з прыярытэтаў экалагічнай палітыкі Беларусі. На сённяшні дзень у натуральным або блізкім да яго стане захавалася больш як 860 тысяч гектараў балотаў (гэта больш як 4 % тэрыторыі краіны).



Пры гэтым на больш як 516 тыс. гектараў парушаны гідралагічны рэжым, што павышае рызыкі пажараў, засух і паводак. Для паніжэння гэтых пагроз рэалізуюцца праграмы па аднаўленні і паўторным забалочванні тарфянікаў (боль падрабязна - глядзіце відэа).