Чарговы абмен целамі вайскоўцаў, якія загінулі, прайшоў у "Новай Гуце"
Важна
На тэрыторыі Беларусі ў пункце пропуску "Новая Гута" быў праведзены чарговы абмен целамі вайскоўцаў, якія загінулі. У ходзе працэдуры расійскі бок перадаў украінскаму боку 250 цел, а Украіна Расіі - 22 целы.
Папярэдні абмен целамі прайшоў у "Новай Гуце" 22 кастрычніка 2026 года. Тады Расія перадала 252 целы ўкраінскіх вайскоўцаў, а Кіеў вярнуў 25 цел вайскоўцаў УС РФ, якія загінулі.
Беларусь паслядоўна займае міралюбную пазіцыю і праводзіць міратворчую палітыку - стварае ўмовы для дыялогу паміж бакамі канфлікту, садзейнічае арганізацыі гуманітарных калідораў, вырашэнню пытанняў уз'яднання сем'яў, абмену ваеннапалоннымі і целамі загінулых вайскоўцаў.
На тэрыторыі Беларусі ўжо праведзена больш як 70 гуманітарных абменных місій. Адной з найбуйнейшых аперацый стала эвакуацыя жыхароў прыфрантавога горада Алешкі, арганізаваная ў Гомельскай вобласці 31 кастрычніка.