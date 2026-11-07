Чарняўская: Беларусь - адзіная краіна на постсавецкай прасторы, дзе 7 Лістапада - дзяржсвята

Традыцыя адкрываць значныя для краіны і грамадзян аб'екты, якая ідзе каранямі ў савецкі час, сёння працягваецца і набывае асаблівы сэнс. Гэта даніна павагі гісторыі. А за кожным такім падарункам - камфорт і якасць жыцця беларусаў.

Жанна Чарняўская, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

"Беларусь - адзіная краіна на постсавецкай прасторы, дзе 7 Лістапада застаецца дзяржаўным святам. А традыцыя адкрываць новыя аб'екты для людзей мае вялікае значэнне для нашай краіны. Гэта практыка зарадзілася яшчэ ў савецкія часы як традыцыя працоўных падарункаў да 7 Лістапада. І сёння гэта традыцыя захоўваецца ў нашай краіне і з'яўляецца важным элементам дзяржаўнай палітыкі, грамадскага жыцця. Адкрыццё новых школ, бальніц, жылля, спартыўных комплексаў напрамую паляпшае жыццё грамадзян. І будаўніцтва такіх значных аб'ектаў паказвае, што дзяржава выконвае свае абавязацельствы перад насельніцтвам. Штогод у пачатку лістапада па ўсёй Беларусі праходзяць дзясяткі ўрачыстых цырымоній. І можна зрабіць выснову, што гэта традыцыя - не проста савецкі элемент, а сур'ёзны інструмент, які выконвае сацыяльную і эканамічную функцыю, аб'ядноўваючы нас".