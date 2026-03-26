"Час Зямлі" традыцыйна пройдзе ў Беларусі ў апошнюю суботу сакавіка

Аляксандр Драгун, старшыня Мінскага гарадскога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя: "Штогод ужо 18-ты раз у Беларусі (у горадзе Мінску і ў іншых гарадах нашай краіны) праходзіць гэтая акцыя. Безумоўна, тут не мэта сэканоміць электрычнасць. Мэта - прыцягнуць увагу ўсіх жыхароў менавіта да праблемы змянення клімату, да праблемы забруджвання навакольнага асяроддзя, да знікнення пэўных відаў жывёл і раслін. Каб у гэтую гадзіну ўсе жыхары сталіцы маглі выключыць святло, за выключэннем тых прыбораў, якія жыццёва неабходныя, правялі яе сам-насам з сабоц, са сваімі блізкімі людзьмі і падумалі аб тым, што сёння існуе шэраг праблем, якія патрабуюць увагі з боку чалавецтва".