"Час Зямлі" традыцыйна пройдзе ў Беларусі ў апошнюю суботу сакавіка
28 сакавіка ва ўсім свеце пройдзе міжнародная экалагічная акцыя "Час Зямлі". У сотнях гарадоў на адну гадзіну згаснуць вокны дамоў і падсвятленне грамадскіх будынкаў.
У Мінску ў 20:30 адключаць архітэктурнае падсвятленне Нацыянальнай бібліятэкі, стадыёна "Дынама", Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Музычнага тэатра, "Брамы Мінска" і Беларускага дзяржаўнага цырка.
Аляксандр Драгун, старшыня Мінскага гарадскога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя: "Штогод ужо 18-ты раз у Беларусі (у горадзе Мінску і ў іншых гарадах нашай краіны) праходзіць гэтая акцыя. Безумоўна, тут не мэта сэканоміць электрычнасць. Мэта - прыцягнуць увагу ўсіх жыхароў менавіта да праблемы змянення клімату, да праблемы забруджвання навакольнага асяроддзя, да знікнення пэўных відаў жывёл і раслін. Каб у гэтую гадзіну ўсе жыхары сталіцы маглі выключыць святло, за выключэннем тых прыбораў, якія жыццёва неабходныя, правялі яе сам-насам з сабоц, са сваімі блізкімі людзьмі і падумалі аб тым, што сёння існуе шэраг праблем, якія патрабуюць увагі з боку чалавецтва".
У акцыі "Час Зямлі" штогод удзельнічаюць звыш 2 млрд чалавек і тысячы прадпрыемстваў з амаль 200 краін свету. Да яе можа далучыцца кожны, хто жадае, выключыўшы святло і электрапрыборы дома на адну гадзіну.