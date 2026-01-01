3.71 BYN
"Частка беларускай культуры" - Белтэлерадыёкампанія адзначае 70-годдзе
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Прымае віншаванні ў першы дзень новага года Белтэлерадыёкампанія. Сёння ў нас круглая дата. БТ - 70 гадоў! Медыяхолдынг прайшоў гістарычны шлях: ад кінаплёначнай эры да лічбавых тэхналогій.
Зараз Белтэлерадыёкампанія - гэта 8 тэлевізійных кнопак, 5 радыёстанцый. Ёсць свае ТРК у пяці абласцях. А яшчэ "Беларусь 5 Інтэрнэт". Свой сайт, дадатак. Словам, тэлебачанне - паўсюль (гл. відэа).