Часцінка Пояса Прасвятой Багародзіцы дастаўлена ў Мінск
Часцінка Пояса Прасвятой Багародзіцы дастаўлена ў Свята-Духаў кафедральны сабор у Мінску. Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі ўзначаліў богаслужэнне ў храме, піша БЕЛТА.
"Гэта старажытная святыня, якая асвечана Прасвятой Дзевай Марыяй. Яна сведчыць аб тым, што Маці Божая з'яўляецца апякункай для тых людзей, хто з верай звяртаецца да гэтай святыні. Таксама ў каўчэгу размяшчаюцца часцінкі мошчаў яе святых праведных бацькоў Іакіма і Ганны, якія выхавалі такую цудоўную дачку для ўсяго чалавецтва. А яна нарадзіла Збавіцеля ўсяго свету", - расказаў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.
Ён адзначыў, што сёння Маці Божая адлюстравана на гербе горада Мінска, што сімвалізуе ў цэлым заступніцтва Беларусі.
"Святыня служыць крыніцай натхнення, аказання дапамогі людзям. Толькі важна з верай звяртацца, важна пераймаць і прыкладу набожных бацькоў - святых праведных Іакіма і Ганны. Зараз мы бачым, які няўстойлівы свет, трывожныя весткі прыходзяць з розных краін. Мы, па міласці Божай, маем мір і згоду на нашай беларускай зямлі. Нам трэба захаваць гэта", - падкрэсліў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.
Вялікая святыня хрысціянскага свету - каўчэг з часцінкай Пояса Прасвятой Багародзіцы і часцінкамі мошчаў бацькоў Прасвятой Дзевы Марыі - святых праведных Іакіма і Ганны - прынесена па благаславенні мітрапаліта Веніяміна з Казанскага кафедральнага сабора Санкт-Пецярбурга. Ужо дзве тысячы гадоў гэтая святыня застаецца для вернікаў сведчаннем міласці Божай. Перад ёй моляцца аб вылячэнні, суцяшэнні ў бедах і заступніцтве ў складаных сямейных акалічнасцях. Асаблівае спадзяванне на дапамогу Маці Божай і святых праведных Іакіма і Ганны ўскладаюць тыя, хто моліць аб пазбаўленні ад бясплоднасці і доўгачаканым дараванні дзяцей.
У Беларускай праваслаўнай царкве (БПЦ) падкрэслілі, што прынясенне святыні ў епархіі БПЦ - падзея выключнага значэння. У 2024 годзе сустрэча каўчэга ў Беларусі набыла агульнанацыянальны маштаб: тады ў храмах па ўсёй краіне былі шматтысячныя чэргі, людзі гадзінамі чакалі магчымасці прыкласціся да святыні. Сотні тысяч беларусаў сведчылі аб асаблівай духоўнай радасці, якую даруе малітоўная прысутнасць Маці Божай.
Графік прынясення святыні размешчаны на партале БПЦ. Так, 4-8 сакавіка каўчэг будзе знаходзіцца ў Мінску - у Свята-Духавым кафедральным саборы. Памаліцца ля святыні можна 4 сакавіка - з 12:00 да 23:00, 5-7 сакавіка - з 6:00 да 23:00, 8 сакавіка - з 6:00 да 20:00.
Далей святыня будзе перанесена ў Барысаўскую епархію, дзе будзе знаходзіцца 9-10 сакавіка. Затым 11-12 сакавіка каўчэг перададуць у Маладзечанскую епархію, 13-15 сакавіка - Віцебскую, 16-17 сакавіка - Полацкую, 18-20 сакавіка - Гродзенскую, 21-22 сакавіка - Лідскую, 23-24 сакавіка - Навагрудскую, 25 сакавіка - Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр, 26-28 сакавіка - Брэсцкую епархію, 29-30 сакавіка - Пінскую, 31 сакавіка - 1 красавіка - Тураўскую (горад Мазыр), 2-4 красавіка - Гомельскую, 5-6 красавіка - Бабруйскую, 7-8 красавіка - Слуцкую, 9-11 красавіка - Магілёўскую епархію.