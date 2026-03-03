Часцінка Пояса Прасвятой Багародзіцы дастаўлена ў Мінск

"Гэта старажытная святыня, якая асвечана Прасвятой Дзевай Марыяй. Яна сведчыць аб тым, што Маці Божая з'яўляецца апякункай для тых людзей, хто з верай звяртаецца да гэтай святыні. Таксама ў каўчэгу размяшчаюцца часцінкі мошчаў яе святых праведных бацькоў Іакіма і Ганны, якія выхавалі такую цудоўную дачку для ўсяго чалавецтва. А яна нарадзіла Збавіцеля ўсяго свету", - расказаў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.