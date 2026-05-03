Часціцы Вечнага агню з Магілы Невядомага Салдата даставяць у Беларусь
Вечны агонь з магілы Невядомага Салдата ў Маскве 5 мая адправіўся ва ўсе гарады-героі і гарады воінскай славы. Акцыя "Агонь Памяці" стартавала з Беларускага вакзала.
Каму выпаў гонар прывезці лямпы з Вечным агнём у Мінск. Скульптура "Развітанне славянкі" - галоўны сімвал Беларускага вакзала. Яна прысвечана добраахвотнікам, якія ішлі на вайну, і жонкам, якія іх чакалі. Менавіта з Беларускага вакзала эшалоны везлі байцоў на Заходні фронт. І менавіта сюды яны вярталіся з Берліна з Перамогай.
5 мая менавіта на Беларускім вакзале пачалася акцыя "Агонь Памяці". Сюды прывезлі часцінкі Вечнага агню. Іх узялі з Магілы Невядомага салдата - помніка ўсім безымянным воінам, якія ваявалі і загінулі за нашу перамогу. Ён знаходзіцца ў Аляксандраўскім садзе ля сцен Крамля. І прама адтуль "Агонь Памяці" даставілі спачатку на Беларускі, а потым яшчэ на 7 іншых вакзалаў Масквы (гл. відэа).