Часціцы Вечнага агню з Магілы Невядомага Салдата даставяць у Беларусь

Каму выпаў гонар прывезці лямпы з Вечным агнём у Мінск. Скульптура "Развітанне славянкі" - галоўны сімвал Беларускага вакзала. Яна прысвечана добраахвотнікам, якія ішлі на вайну, і жонкам, якія іх чакалі. Менавіта з Беларускага вакзала эшалоны везлі байцоў на Заходні фронт. І менавіта сюды яны вярталіся з Берліна з Перамогай.