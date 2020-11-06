3.64 BYN
Чым запомніліся выбары ў ЗША - у "Клубе рэдактараў"
Будаўніцтва, якое стала традыцыяй. Вядучыя медыяэксперты краіны абмяркоўваюць інфармацыйныя аспекты галоўных падзей тыдня.
Як найважнейшыя аб'екты і магутныя эканамічныя праекты фарміруюць падмурак сацыяльнай дзяржавы? І чаму дзень адкрыццяў, 7 Лістапада, дае рэвалюцыйны імпульс да развіцця? Эканоміка новабудоўляў як мастацтва гульні на апярэджанне ў рэгіёне.
Таксама ў цэнтры ўвагі галоўная палітычная кампанія сезона. Чым запомніліся выбары ў ЗША, чаму погляд на эталон дэмакратыі ўжо ніколі не будзе ранейшым? Адказы ў "Клубе рэдактараў". Адразу пасля "Панарамы".