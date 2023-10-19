3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Што пакажа БНТУ на ХII Форуме ВНУ інжынерна-тэхналагічнага профілю Саюзнай дзяржавы
Развіццё навукі ў галіне энергетыкі, будаўніцтва, эканамічнай бяспекі, адукацыі, а таксама маладёжнага прадпрымальніцтва. Прыярытэтныя кірункі абмяркуюць на Форуме ВНУ інжынерна-тэхналагічнага профілю Саюзнай дзяржавы. Ён стартуе ўжо ў панядзелак. У БНТУ працу на трох секцыях пачнуць маладыя навуковыя і спецыялісты, студэнты, магістранты і аспіранты. Плануецца ўдзел прадстаўнікоў больш як 40 ВНУ з розных краін - не толькі расійскіх, але і іх універсітэтаў Узбекістана і Зімбабвэ.
Гэты форум стане ўжо 12-м. БНТУ арганізуе відэатрансляцыю кожнай секцыі, да якой змогуць далучыцца як слухачы, так і спікеры. Урачыстае адкрыццё адбудзецца 24 кастрычніка.