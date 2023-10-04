Чужыя праблемы як свае: якія тэмы для разважання і дзеяння даюць беларусы сенатарам і ці задаволены вынікамі іх працы

Дапамога людзям - прыярытэт дзяржаўнай палітыкі. Выслухаць і знайсці рашэнне праблем. Для гэтага сенатары працуюць ва ўсіх рэгіёнах. Выбаршчыкі дэлегавалі ім права прадстаўляць свае інтарэсы на самым высокім узроўні, а значыць маюць права разлічваць на зваротную сувязь і рэальную дапамогу. Таму што за кожным вырашаным пытаннем аўтарытэт улады і ўпэўненасць кожнага з нас у заўтрашнім дні. Гэта штодзённая праца, вынікі якой - спакой у грамадстве.

Успрымаць чужыя праблемы як свае. Праца са зваротамі грамадзян - адна з асноўных задач парламентарыяў. На працягу 10-й сесіі (з верасня 2022-га па чэрвень 2023 года) праведзена больш за 200 прамых тэлефонных ліній, 360 асабістых прыёмаў грамадзян, амаль палова з іх - выязныя, разгледжаны 6 тысяч зваротаў.

100-працэнтны ахоп раёнаў быў падчас адзіных дзён прыёмаў грамадзян у Мінскай і Брэсцкай абласцях, а таксама ў Мінску.

Рамонт дарог, ЖКГ, умовы вядзення бізнесу, заканадаўства - спектр тэм, якія перад парламентарыямі агучваюць беларусы, шырокі. Часта да вырашэння праблем прыцягваюць прадпрыемствы і саміх выбаршчыкаў. Сумесна атрымліваецца больш хутка і эфектыўна вырашыць, напрыклад, пытанні добраўпарадкавання горада або пасёлка. Канкрэтныя справы - у сюжэце Вольгі Маслоўскай (відэа).