Чыгуначны вакзал, помнік паравозу, сучасныя вытворчасці - чым славяцца Калінкавічы

Палескі горад на сталёвых магістралях. Так называюць Калінкавічы. Знаходзіцца на скрыжаванні важных грузавых кірункаў. Кожныя суткі праз станцыю праходзяць дзясяткі саставаў, плюс пасажырскія цягнікі.

Але не толькі гэтым вядомы горад. Яшчэ ён славіцца моцным прамысловым патэнцыялам, вялікімі магчымасцямі для самарэалізацыі, гістарычнай спадчынай.

Удастоены вымпела "За мужнасць і ўстойлівасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" горад памнажае поспехі на мірнай ніве. Акцэнт на галоўныя прыярытэты пяцігодкі, адзін з іх - моцныя рэгіёны.