Чыстая вада - самы каштоўны рэсурс: мінчане выкарыстоўваюць ваду без фільтраў і дадатковай ачысткі

Год таму адбылася сапраўды гістарычная падзея. Наша сталіца была цалкам пераведзена на водазабеспячэнне з артэзіянскіх крыніц! Ва ўрачыстым пуску прымаў удзел і Прэзідэнт. Цырымонія праходзіла на новай помпавай станцыі "Шчомысліца". Гэта маштабны праект, які запатрабаваў нямала намаганняў і рэсурсаў. Кіраўнік дзяржавы назваў гэта подзвігам нашага пакалення.



Нямногія краіны сёння могуць пахваліцца такой магчымасцю: продаж бутыляванай вады ў мегаполісах стала нормай жыцця, спажываць яе з-пад крана не рэкамендуецца. Праблема доступу да чыстай вады глабальная. Яна датычыцца мільярдаў людзей па ўсім свеце.

