Чыстая вада - самы каштоўны рэсурс: мінчане выкарыстоўваюць ваду без фільтраў і дадатковай ачысткі
Год таму адбылася сапраўды гістарычная падзея. Наша сталіца была цалкам пераведзена на водазабеспячэнне з артэзіянскіх крыніц! Ва ўрачыстым пуску прымаў удзел і Прэзідэнт. Цырымонія праходзіла на новай помпавай станцыі "Шчомысліца". Гэта маштабны праект, які запатрабаваў нямала намаганняў і рэсурсаў. Кіраўнік дзяржавы назваў гэта подзвігам нашага пакалення.
Нямногія краіны сёння могуць пахваліцца такой магчымасцю: продаж бутыляванай вады ў мегаполісах стала нормай жыцця, спажываць яе з-пад крана не рэкамендуецца. Праблема доступу да чыстай вады глабальная. Яна датычыцца мільярдаў людзей па ўсім свеце.
У нашай краіне гэта таксама каштоўны рэсурс. Але вось ужо год кожны мінчанін можа выкарыстоўваць ваду выдатнай якасці без фільтраў і іншай дадатковай ачысткі.