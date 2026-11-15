Да 145-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы аб'яўлены конкурс "Купала. П'еса"

Сыграць Купалу. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы і Дзяржаўны літаратурны музей імя класіка аб'явілі кастынг для драматургаў. Да 145-годдзя з дня нараджэння паэта аб'яўлены конкурс "Купала. П'еса".

Арганізатары шукаюць свежы погляд на асобу Песняра для вялікай сцэны. Творчы адбор разбілі на тры этапы. Паспрабаваць свае сілы могуць як вядомыя аўтары, так і дэбютанты. Галоўная ўмова - абсалютная навізна: тэкст павінен быць арыгінальным, нідзе раней не выдадзеным і не пастаўленым.

Моўнага бар'ера няма - рукапісы чакаюць і на беларускай, і на рускай мовах. Калі ў фінал выйдзе рускамоўная п'еса, тэатр возьме пераклад на мову на сябе. Адзначым, што эскіз-пераможца ператворыцца ў паўнавартасную прэм'еру на галоўнай драматычнай сцэне краіны.