Да акцыі "Лес! Дабро! Парадак!" далучылася Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва
Сезон добраўпарадкавання аб'ядноўвае людзей па ўсёй краіне - азеляняюць не толькі двары і скверы, важная праца вядзецца і ў нашых лясах. Да маштабнай акцыі далучаюцца спецыялісты прадпрыемстваў, работнікі міністэрстваў, моладзь.
4 красавіка ў зялёным масіве Маладзечанскага раёна ініцыятыву падтрымала Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва (больш за 120 чалавек дораць лесу новае жыццё).
У мінулыя выхадныя каманда "Першага інфармацыйнага" высаджвала лес ва Уздзенскім раёне. А 4 красавіка акцыю падтрымала Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. У Маладзечанскім раёне ўчастак 6 гектараў. Дарэчы, тут не толькі супрацоўнікі міністэрства, але і падведамасных арганізацый, вельмі шмат маладых спецыялістаў, нават студэнты профільных спецыяльнасцяў і навучэнцы каледжаў, якія ў перспектыве размяркуюцца ў гэтыя арганізацыі (гл. відэа).