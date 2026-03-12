3.72 BYN
Да Дня Канстытуцыі бясплатныя юрыдычныя кансультацыі пройдуць па ўсёй Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
13 сакавіка адвакаты па ўсёй краіне пракансультуюць малазабяспечаных грамадзян. Акцыя да Дня Канстытуцыі праходзіць ва ўсіх тэрытарыяльных калегіях адвакатаў.
Спецыялісты адкажуць на пытанні па працоўным, сямейным, жыллёвым і грамадзянскім праве. Кансультацыі будуць вуснымі і не датычацца прадпрымальніцкай дзейнасці.
Даведацца пра час і месца прыёму ў сваім рэгіёне можна на афіцыйных сайтах мясцовых калегій адвакатаў.