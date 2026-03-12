Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Да Дня Канстытуцыі бясплатныя юрыдычныя кансультацыі пройдуць па ўсёй Беларусі

13 сакавіка адвакаты па ўсёй краіне пракансультуюць малазабяспечаных грамадзян. Акцыя да Дня Канстытуцыі праходзіць ва ўсіх тэрытарыяльных калегіях адвакатаў.

Спецыялісты адкажуць на пытанні па працоўным, сямейным, жыллёвым і грамадзянскім праве. Кансультацыі будуць вуснымі і не датычацца прадпрымальніцкай дзейнасці.

Даведацца пра час і месца прыёму ў сваім рэгіёне можна на афіцыйных сайтах мясцовых калегій адвакатаў.

Разделы:

Грамадства