3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Да старту прыёмнай кампаніі тры месяцы: БДПУ адкрыў дзверы для абітурыентаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да старту ўступнай кампаніі застаецца менш за тры месяцы, але будучыя абітурыенты ўжо зараз прыглядаюцца да ВНУ. Так, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт вядзе падрыхтоўку кадраў па 29 спецыяльнасцях вышэйшай адукацыі і 19 кірунках бакалаўрыяту.
Студэнтамі ўніверсітэта з'яўляюцца будучыя настаўнікі гісторыі, філалогіі, фізікі і матэматыкі, а таксама псіхолагі і педагогі малодшых класаў.
Ключавым адрозненнем БДПУ ад іншых універсітэтаў з'яўляецца практыкаарыентаванасць: ужо з першага курсу студэнты выходзяць на працу ў школы ў якасці настаўнікаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).