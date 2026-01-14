3.71 BYN
Да Вадохрышча гатовы: у Беларусі абсталявана звыш 130 месцаў для акунанняў
Некалькі дзён засталося да праваслаўнага Вадохрышча. Па традыцыі жадаючых чакае акунанне ў палонцы. Медыкі папярэджваюць, што бяспечна апускацца ў ваду можна толькі цалкам здаровым людзям, якія загадзя рыхтаваліся і гартаваліся.
У Беларусі даступна больш за 130 пунктаў. На кожным, акрамя ратавальнікаў, будуць дзяжурыць медыкі і супрацоўнікі міліцыі.
Кацярына Міхалёва, вядучы спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Беларускага рэспубліканскага таварыства ратавання на водах (Асвод):
"Што датычыцца арганізацыі дзяжурства, то ўсе зацікаўленыя службы - МНС, Асвод, МУС, хуткая медыцынская дапамога - будуць на месцах. Калі ўзнікнуць нейкія праблемы са здароўем падчас акунання, яны акажуць неабходную дапамогу. 18 студзеня ў 18:00 пачнуцца акунанні і прадоўжацца да паўночы. Таксама можна будзе акунуцца і 19 студзеня: з раніцы і да 12 гадзін ночы".
Да свята плануюць размясціць палаткі для абагравання і пункты грамадскага харчавання, каб людзі пасля акунання маглі папіць гарачай гарбаты і перакусіць.