Дабрачынная акцыя "Збяром дзіця ў школу" праходзіць у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі працягваецца дабрачынная акцыя "Збяром дзіця ў школу". У Мінску ў 2026 годзе падтрымку атрымаюць 450 дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія навучаюцца дома.
Да 15 жніўня кожны жадаючы можа далучыцца да акцыі: перадаць школьныя прылады і неабходныя ў побыце рэчы, зрабіць грашовае ахвяраванне або дапамагчы ў якасці валанцёра.
Пасля завяршэння збору прадстаўнікі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа і Беларускай праваслаўнай царквы пачнуць адрасна перадаваць дапамогу сем'ям.
Завершыцца акцыя ў канцы жніўня святочным мерапрыемствам для дзяцей, прымеркаваным да пачатку новага навучальнага года.