Дабрачынны аўтапрабег аб'яднаў прадстаўнікоў працоўных калектываў Мінскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На шляху міласэрнасці і дабрыні не можа быць забытых куткоў, дзе ёсць "Нашы дзеці". 22 снежня з такой навагодняй місіяй стартавалі ўдзельнікі аўтапрабегу "Адзіная Міншчына - сэрца Беларусі". Ён аб'яднаў прадстаўнікоў працоўных калектываў цэнтральнага рэгіёна.
Сёлета магістралі дабрыні злучаць 9 раёнаў. Удзельнікі аўтапрабегу завітаюць з падарункамі ў 11 устаноў. Першы прыпынак - дом сямейнага тыпу Мікалая і Наталлі Ушкіных у Пухавіцкім раёне. Бацькі выхоўваюць 7 дзяцей.
Наступны прыпынак дабрачыннага аўтапрабегу - Салігорск. Дарэчы, гэта пяты, юбілейны сезон шчодрай ініцыятывы. Калейдаскоп калядных падзей атуліць увагай і цяплом звыш 200 тыс. дзяцей.