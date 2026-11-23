ДАІ Мінска заклікае быць уважлівымі на дарозе з-за снегу і галалёдзіцы
У Мінску - снег і галалёдзіца. У Дзяржаўтаінспекцыі нагадалі вадзіцелям і пешаходам пра неабходнасць захоўваць асцярожнасць на праезнай частцы. З-за ўсплёску ДТЗ раніцай 23 лістапада на некаторых участках стала сталічная кальцавая ў раёне Уручча і Ангарскай.
Вадзіцелям нагадваюць асноўныя правілы бяспечнай язды зімой: зніжаць хуткасць, павялічваць дыстанцыю, пазбягаць рэзкіх манеўраў і трымаць шкло і люстэркі ў чысціні. Таксама да 1 снежня аўтаўладальнікі павінны змяніць шыны на зімовыя. Тым, хто яшчэ не паспеў "пераабуцца", у ДАІ рэкамендуюць устрымацца ад паездак у складаных пагодных умовах.
Пешаходам пры недастатковай бачнасці варта абазначыць сябе флікерамі. Калі ў шляху нешта здарылася, пра гэта можна паведаміць па тэлефоне 102 або ў чат-бот МУС "Мы заўсёды побач!". Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі арыентаваны на аказанне дапамогі ўсім удзельнікам дарожнага руху.