Дарогі, капрамонт, прыбіранне снегу - вынікі і новыя задачы для ЖКГ абмеркавалі на выніковай калегіі

У прыярытэце чалавек і яго камфорт. Стварэнне якаснага і зручнага асяроддзя для жыцця - адна з галоўных задач сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на цяперашнюю пяцігодку. Напрыклад, у планах да канца 2030-га капітальны рамонт не менш як 14 млн квадратаў жылля. Планка высокая, але рэальная. За мінулую пяцігодку лічба дасягнула 17 млн. І яшчэ адно з важных рашэнняў - перанос павышэння кошту тарыфаў на паслугі са студзеня на сакавік, каб халодныя месяцы не павялічвалі плацяжы. Аб выніках і новых задачах жыллёва-камунальнай гаспадаркі гаварылі 11 лютага на выніковай калегіі (гл. відэа).