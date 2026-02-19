3.73 BYN
Даведаліся, наколькі цяжка асвоіць беларускую мову замежным гасцям нашай краіны
У кнігарнях на мове загаварылі замежныя пісьменнікі - ад Габрыэля Маркеса і Джэйн Осцін да Джаан Роўлінг.
Беларуская мова з замежным акцэнтам
Наша краіна - месца, дзе ўтульна сябе адчувае кожны, і да кожнай мовы тут ставяцца з пашанаю.
Калі мы гаворым на сваёй мове, то і адчуваем сябе асабліва: сапраўдным беларусам, які паважае сваю культуру і мову продкаў.
Калісьці словам даверылі выказваць нашы пачуцці і думкі. У час сусветнай глабалізацыі, калі амаль паўсюдна адбываецца змешванне народаў і культур, як ніколі востра паўстала праблема абароны моўнай разнастайнасці. Паколькі менавіта мова адлюстроўвае нацыянальны характар, спосаб жыцця, традыцыі, звычаі і мараль кожнага народа.
Святлана Шахоўская, дацэнт філалагічнага факультэта БДПУ:
"Стараславянская мова мае вельмі далёкае дачыненне да беларускай мовы, таму што гэта, па-першае, іншая славянская мова, а наша мова мае свае карані ў агульнаўсходняй славянскай мове, і яна развівалася паралельна з рускай і ўкраінскай мовай, і яна нічым не горшая, яна годная мова са сваімі нормамі. Кожная мова - гэта з'ява унікальная, гэта рэліквія нашага народу, і мы яе павінны захоўваць".
Разнастайнасць культур дае нам магчымасць глыбей спазнаць свет. А што калі знайсці падабенства там, дзе на першы погляд іх няма зусім? Вось напрыклад Беларусь і Кітай блізкія не толькі дыпламатычна, але і семантычна.
Іх клічуць Зося і Яніна - такія імёны прыдумалі дзяўчаты, калі год таму прыехалі ў Беларусь вывучаць нашу родную мову.
Дэн Цзышань, студэнтка Цяньцзінскага ўніверсітэта замежных моў (Кiтай):
"Беларуская мова для мяне не простая, але вельмі мілагучная. Я вывучаю беларускую мову, песні, музыку і культуру".
Лі Цзяінь, студэнтка Цяньцзінскага ўніверсітэта замежных моў (Кiтай):
"У мяне ёсць улюбёны беларускі твор. Я чытала Якуба Коласа "Казкі жыцця". Мне вельмі падабаецца гэта кніга".
Дзякуючы адкрытасці і добразычлівасці беларусаў, да нас прыязджаюць вучыцца студэнты з 120 краін свету і, закахаўшыся ў нашу культуру, застаюцца. Напрыклад, Джанет з Туркменістана прыехала да нас 2 гады таму. Цяпер вучыцца на філалагічным факультэце БДУ і ёй гэтак жа як і нам блізкія сэрцу радкі пра родны кут.
Джанет Гялдзіева, студэнтка БДУ (Туркменістан):
"Цікавасць да вывучэння беларускай мовы з'явілася на першым курсе, калі мы сталі знаёміцца з беларускім фольклорам. На занятках мы знаёміліся з беларускімі народнымі казкамі і песнямі".
Беларусы на дзяржаўным узроўні - білінгвы і сапраўды гэтым ганарацца. Замежніку стаць білінгвам у Беларусі крыху больш складана, патрэбны час.
Куды цікавейшая гісторыя гэтых хлопцаў з БДУІР, яны з Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Азіі, прыехалі ў Беларусь вучыць мову праграмавання, але і з беларускай і рускай мовамі таксама справіліся хутка.
Даўрон Тулкін Углі Закіраў, студэнт БДУІР (Узбекістан):
"Белорусский язык очень красивый и считается мелодичным языком. В принципе, мне было бы интересно выучить, но пока не удается, к сожалению. Что-то я понимаю".
Лін Ньян Хцет, студэнт БДУІР (М'янма):
"Людзі ўсе спакойныя. Мне тут вельмі падабаецца. Нашы країны сябруюць, і я вырашыў прыехаць сюды вучыцца. Гэта цікава і разнастайна. Звычайна мы вучымся на рускай мове. Але, калі захочам, то можна папрасіць выкладчыкаў, яны нас навучаць размаўляць па-беларуску. Ваша мова вельмі прыгожая".
Якія цудоўныя назвы і словы, якая цудоўная родная мова! І ўсё мілагучна для слыху майго: і звонкае "дзе" і густое "чаго". I так прыемна, калi родныя словы гучаць з вялiкай колькасцю мiжнародных дыялектаў, бо пакуль жыве мова, жыве народ.