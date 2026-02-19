Даведаліся, наколькі цяжка асвоіць беларускую мову замежным гасцям нашай краіны.

"Стараславянская мова мае вельмі далёкае дачыненне да беларускай мовы, таму што гэта, па-першае, іншая славянская мова, а наша мова мае свае карані ў агульнаўсходняй славянскай мове, і яна развівалася паралельна з рускай і ўкраінскай мовай, і яна нічым не горшая, яна годная мова са сваімі нормамі. Кожная мова - гэта з'ява унікальная, гэта рэліквія нашага народу, і мы яе павінны захоўваць".