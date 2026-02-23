Даведаліся, як пасля зімы ў Мінску ліквідуюць ямачнасць дарог

Вясна ўжо на падыходзе: на тыдні чакаецца тэмпературны плюс, а такія перапады адбіваюцца на стане дарог. Прывесці іх у парадак у аператыўным рэжыме - такую задачу паставіў Прэзідэнт Беларусі, і дарожныя службы зараз яе працягваюць выконваць.