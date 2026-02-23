3.73 BYN
Даведаліся, як пасля зімы ў Мінску ліквідуюць ямачнасць дарог
Вясна ўжо на падыходзе: на тыдні чакаецца тэмпературны плюс, а такія перапады адбіваюцца на стане дарог. Прывесці іх у парадак у аператыўным рэжыме - такую задачу паставіў Прэзідэнт Беларусі, і дарожныя службы зараз яе працягваюць выконваць.
Раскажам, як ліквідуюць праблему па ямачнасці дарог на прыкладзе аднаго з раёнаў Мінска.
Аднаўленне дарог
Рэзкія перапады тэмператур адлюстроўваюцца на дарогах, таму што асфальт дэфармуецца, з'яўляюцца расколіны, выбоіны, таму неабходна вырашыць усе праблемы ў аператыўным рэжыме, а аднавіць і адрамантаваць дарогі - такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы. Таксама Прэзідэнт адзначыў, што неабходна дзесьці мэтазгодна выкарыстаць цэмент і бітум, гэта значыць зрабіць больш акцэнт на бетаніраванні. Таксама адзначым, што нават пры такіх неспрыяльных умовах ёсць тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць нашы дарожныя службы.
Асаблівая ўвага надаецца і загарадным трасам, дзе таксама будзе раставаць снег і ўся вада накіруецца ўніз. Гэту праблему таксама неабходна вырашыць. У цэлым па Беларусі сёлета плануюць адрамантаваць больш за 5 тыс. км дарог рэспубліканскага і мясцовага значэння. Дарожныя службы працуюць у кругласутачным рэжыме - якаснае пакрыццё застаецца візітнай карткай не толькі асобных гарадоў, але і ўсёй краіны.