Даведаліся, як працуе адзіная жанчына-пілот "Белавія" і чаму авіякампанію цэняць пасажыры
Дзень грамадзянскай авіяцыі з'яўляецца не проста датай у календары, а падставай зазірнуць за штурвал і пазнаёміцца з тытанамі, якія яго трымаюць.
Работнікаў і ветэранаў авіятранспартнай галіны з прафесійным святам павіншаваў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў, што ў 2025 навучальным годзе ўпершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі адбудзецца выпуск пілотаў грамадзянскай авіяцыі, што дазволіць умацаваць кадравы і тэхналагічны суверэнітэт краіны.
Накіроўваюць паветраныя караблі ўвысь не заўсёды мужчыны. Далей размова пойдзе аб адзінай у краіне пілоце-жанчыне, для якой неба стала лёсам, а таксама аб галоўным пілоце краіны з 20 тыс. гадзін налёту. Гэта сапраўдны ас, чый вопыт можна параўнаць з генеральскім званнем (падрабязнасці ў відэа).