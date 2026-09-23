Давер да дзяржаўных СМІ Беларусі дасягнуў 63,8 % - вынікі сацыялагічнага даследавання

Вынікі трэцяй часткі маштабнага сацыялагічнага даследавання сталі вядомыя 23 верасня.

Важны блок датычыўся асноўных крыніц інфармацыі: для беларусаў гэта інтэрнэт-рэсурсы і тэлебачанне. Як адзначаюць аналітыкі, захаванне трывалай традыцыі тэлеглядзення з'яўляецца важнай часткай медыяспажывання, якая забяспечвае разнастайнасць і выбар для аўдыторыі. І важна, што многія ўсё ж аддаюць перавагу асабістым зносінам.

Пры гэтым давер да беларускіх дзяржаўных СМІ расце. На сёння паказчык - 63,8 %. Гэтыя лічбы сведчаць пра аб'ектыўна высокі попыт насельніцтва краіны на даставерную і якасную інфармацыю. У розных рэгіёнах узровень даверу раўнамерны, але самы высокі паказчык зафіксаваны ў Гродзенскай вобласці.

У цэлым важна: якія пытанні беларусы лічаць для сябе найбольш актуальнымі? У топе - пытанні міру і бяспекі, інфляцыі і цэн, а таксама ўзроўню аплаты працы. Далей ідуць даступнасць жылля, кібермахлярства, тэлефоннае махлярства, якасць і даступнасць медыцынскага абслугоўвання і лекаў, узровень пенсійнага забеспячэння і тарыфы на камунальныя паслугі. Пры гэтым зафіксавана неаднароднасць ацэнак у залежнасці ад узросту рэспандэнтаў. Напрыклад, пра жыллё і зарплаты часцей за ўсё гаворыць моладзь.

Нагадаем, сацыялагічнае даследаванне праводзіў у ліпені-жніўні Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук па заказе Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Удзел у ім прынялі 2045 рэспандэнтаў.