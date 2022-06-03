3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Дэбютанты-манголы, Дом рыбака і дзве юрты - чым здзіўляе Фестываль нацыянальных культур?
Сімвал міру і міжнацыянальнай дружбы на беларускай зямлі. Гродна прымае Фестываль нацыянальных культур. На форуме будзе прадстаўлена 31 дыяспара. 32-м у спісе ўдзельнікаў стане калектыў "Шматгалоссе" з Барысава. Ёсць на свяце і дэбютанты - гэта манголы. Мінулы раз - у 2018 годзе - Фестываль нацыянальных культур сабраў амаль 270 тысяч гасцей. Сёлета чакаюць не менш. Што зараз адбываецца ў Гродне, даведаемся ў Анастасіі Бенедзісюк.