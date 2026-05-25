Дэлегацыя Казахстана ацаніла ўмовы для інклюзіўнага галасавання ў Беларусі
Аўтар:Вікторыя Шаркова
Беларусь працягвае дзяліцца сваім электаральным вопытам з міжнароднай супольнасцю. Цэнтральную выбарчую камісію наведала аб'яднаная дэлегацыя Казахстана і офіса АБСЕ.
Разам з казахстанскімі парламентарыямі яны цікавяцца, як у Беларусі ствараюцца ўмовы для галасавання маламобільных грамадзян.
Беларусь дзеліцца стандартамі інклюзіі
Беларусі ёсць чым ганарыцца, і сённяшняя сустрэча ў ЦВК - пацверджанне тэзіса пра тое, што наша выбарчая сістэма не толькі адчыненая, але і гуманная. Чым жа мы так цікавыя партнёрам - глядзіце відэа.