Дэлегаты УНС абмяркуюць 7 ключавых прыярытэтаў праекта развіцця Беларусі да 2030 года
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да другога пасяджэння VII Усебеларускага народнага сходу. Адна з галоўных тэм парадку дня - праект сацыяльна-эканамічнага развіцця. Дакумент важны, бо менавіта ён вызначыць, як беларусы будуць жыць найбліжэйшую пяцігодку.
Ірына Касцевіч, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
"На пляцоўках рознага ўзроўню разглядаецца вельмі важны дакумент - праект сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступную пяцігодку. Праект важны, праект вельмі цікавы. 7 кірункаў, якія пазначаны, бясспрэчна, заслугоўваюць увагу, яны каскадна выцякаюць адзін за адным. Калі мы гаворым пра дэлегатаў, якія прадстаўляюць рэгіёны, бясспрэчна, гэты кірунак прыярытэтны для развіцця рэгіёнаў, скарачэнне дыферэнцыяцыі, якая сёння ёсць у нас паміж сталіцай і іншымі абласнымі цэнтрамі і рэгіёнамі. Калі мы гаворым пра сацыяльную сферу, гэта і дэмаграфічная бяспека, гэта і развіццё чалавечага патэнцыялу. Калі закранаць эканоміку, гэта годныя рабочыя месцы, гэта занятасць людзей, гэта даходы нашых беларусаў, гэта якасць жыцця. А мэта праекта сацыяльна-эканамічнага развіцця дакладна пазначана, яна правільная, гэтая мэта, каб кожны беларус сапраўды ўбачыў, адчуў гэтыя новыя падыходы па якасці жыцця. І ў гэтым кірунку краіна будзе рухацца".