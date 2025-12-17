Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дэлегаты УНС - гэта прадстаўнікі ўсіх пластоў беларускага грамадства, гатовыя прынесці карысць

Што датычыцца структуры УНС, то Усебеларускі народны сход фарміруецца з дэлегатаў з розных сацыяльных пластоў і груп грамадства.

Дэлегатам з'яўляецца Прэзідэнт Беларусі. Таксама - прадстаўнікі заканадаўчай улады: дэпутаты і сенатары. Ад выканаўчай улады - кіраўніцтва Саўміна, міністры, кіраўнікі абласцей, гарадоў і раёнаў. Судовую ўладу прадстаўляюць суддзі Канстытуцыйнага і Вярхоўнага суда. І мясцовая ўлада - у асобе дэпутатаў мясцовых саветаў (на выбарнай аснове) і Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў у поўным складзе.

Таксама дэлегаты УНС абіраюцца ад грамадзянскага грамадства. Тут вызначаны пэўныя арганізацыі: 

Па 80 чалавек ад кожнай арганізацыі - усяго 400 чалавек.

