Дэлегаты УНС - гэта прадстаўнікі ўсіх пластоў беларускага грамадства, гатовыя прынесці карысць
Што датычыцца структуры УНС, то Усебеларускі народны сход фарміруецца з дэлегатаў з розных сацыяльных пластоў і груп грамадства.
Дэлегатам з'яўляецца Прэзідэнт Беларусі. Таксама - прадстаўнікі заканадаўчай улады: дэпутаты і сенатары. Ад выканаўчай улады - кіраўніцтва Саўміна, міністры, кіраўнікі абласцей, гарадоў і раёнаў. Судовую ўладу прадстаўляюць суддзі Канстытуцыйнага і Вярхоўнага суда. І мясцовая ўлада - у асобе дэпутатаў мясцовых саветаў (на выбарнай аснове) і Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў у поўным складзе.
Таксама дэлегаты УНС абіраюцца ад грамадзянскага грамадства. Тут вызначаны пэўныя арганізацыі:
Па 80 чалавек ад кожнай арганізацыі - усяго 400 чалавек.