Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Дэлегаты УНС у працоўных калектывах падрабязна расказваюць аб задачах на пяцігодку

Умацаванне здароўя, рост канкурэнтаздольнасці, камфортныя ўмовы для жыцця. Каб падрабязна расказаць пра задачы на пяцігодку, дэлегаты VII Усебеларускага народнага сходу праводзяць сустрэчы ў працоўных калектывах. Што цікавіць людзей на месцах?

Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця закранае ўсе сферы жыцця, а значыць, ад яе выканання будзе залежаць жыццё кожнага беларуса (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства