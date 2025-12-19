3.66 BYN
Дэлегаты УНС у працоўных калектывах падрабязна расказваюць аб задачах на пяцігодку
Аўтар:Марына Раманоўская
Умацаванне здароўя, рост канкурэнтаздольнасці, камфортныя ўмовы для жыцця. Каб падрабязна расказаць пра задачы на пяцігодку, дэлегаты VII Усебеларускага народнага сходу праводзяць сустрэчы ў працоўных калектывах. Што цікавіць людзей на месцах?
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця закранае ўсе сферы жыцця, а значыць, ад яе выканання будзе залежаць жыццё кожнага беларуса (гл. відэа).