Дзень войскаў супрацьпаветранай абароны адзначаюць у Беларусі 9 красавіка

Сёння абаронцы паветраных межаў адзначаюць прафесійнае свята - Дзень войскаў супрацьпаветранай абароны. Вайскоўцаў і ветэранаў павіншаваў Прэзідэнт.

Лічыцца, што свята зарадзілася ў гераічным 1941 годзе. І сёння, абапіраючыся на пераможныя традыцыі, асабовы склад войскаў СПА кругласутачна нясе баявое дзяжурства, беражэ мірную працу і спакой грамадзян, адзначыў Прэзідэнт.

У вартавых неба складаная місія. Інструменты нападу, тактыка нанясення ўдараў мяняюцца ледзь не кожны тыдзень. Але ў нас на ўзбраенні радыёлакацыйныя станцыі "Усход", "Праціўнік", "Сопка" - адны з лепшых у свеце. Салідны арсенал і ў баявых інструментаў - С-300, "Бук", "Аса" і Тор".

Сёння ў беларускай арміі войскі СПА выконваюць задачы ў складзе адзінага віду Узброеных Сіл - Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны.