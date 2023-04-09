3.71 BYN
Дзень войскаў супрацьпаветранай абароны адзначаюць у Беларусі 9 красавіка
Сёння абаронцы паветраных межаў адзначаюць прафесійнае свята - Дзень войскаў супрацьпаветранай абароны. Вайскоўцаў і ветэранаў павіншаваў Прэзідэнт.
Лічыцца, што свята зарадзілася ў гераічным 1941 годзе. І сёння, абапіраючыся на пераможныя традыцыі, асабовы склад войскаў СПА кругласутачна нясе баявое дзяжурства, беражэ мірную працу і спакой грамадзян, адзначыў Прэзідэнт.
У вартавых неба складаная місія. Інструменты нападу, тактыка нанясення ўдараў мяняюцца ледзь не кожны тыдзень. Але ў нас на ўзбраенні радыёлакацыйныя станцыі "Усход", "Праціўнік", "Сопка" - адны з лепшых у свеце. Салідны арсенал і ў баявых інструментаў - С-300, "Бук", "Аса" і Тор".
Сёння ў беларускай арміі войскі СПА выконваюць задачы ў складзе адзінага віду Узброеных Сіл - Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны.