Дэпартамент аховы МУС адзначае 74 гады з дня ўтварэння
За апошнія два гады не было ніводнага выезду на злачынства на ахоўным аб'екце, які б не скончыўся затрыманнем. Пра гэта заявіў начальнік Дэпартамента аховы МУС Аляксандр Шэпелеў. Ахоўная служба адзначае 74 гады з дня ўтварэння. 28 кастрычніка на пляцы перад будынкам апарата Дэпартамента аховы ўшаноўвалі лепшых работнікаў і ветэранаў службы.
Аляксандр Шэпелеў, начальнік Дэпартамента аховы МУС Беларусі:
"Мы ўмацоўваем наша падраздзяленне, укараняючы новыя тэхналогіі, у тым ліку штучны інтэлект. Усё гэта робіцца для таго, каб супрацоўнікі якасна арганізоўвалі сваю службовую дзейнасць".
За кожным узнагароджаннем стаяць гады добрасумленнай працы. Прадоўжылася ўрачыстасць у Зале Перамогі Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.