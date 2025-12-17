Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі МУС Беларусі адзначае 105 гадоў

17 снежня Дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі адзначае 105 гадоў. За сваю гісторыю служба прайшла праз мноства змяненняў, адаптуючыся да новых выклікаў, звязаных з міграцыйнай палітыкай і кантролем за знаходжаннем іншаземцаў у краіне.

Дапамога з дакументамі, растлумачэнне норм заканадаўства, атрыманне пасведчання на права жыхарства або грамадзянства - усё гэта выконваюць падраздзяленні Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі.

Спецыялісты ведамства працуюць над стварэннем бяспечнага і камфортнага асяроддзя для беларусаў і гасцей, а іх геаграфія шырокая - ад Расіі, Украіны да Туркменістана, Узбекістана, Кітая, Індыі і Нігерыі.

Грамадства