ДМК: рух праз пункт пропуску на мяжы з Латвіяй спынены і дагэтуль не адноўлены
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рух транспарту праз пункт пропуску "Грыгароўшчына" на мяжы з Латвіяй спынены і дагэтуль не адноўлены. Пра гэта паведамілі ў Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі.
"Па рашэнні латвійскага боку з 23:00 31 ліпеня рух праз адзіны адкрыты на беларуска-латвійскай мяжы пункт пропуску "Грыгароўшчына" поўнасцю спынены і дагэтуль не адноўлены. Напярэдадні аб гэтым інфармаваў міністр унутраных спраў Латвіі, спасылаючыся на тэхнічныя прычыны", - гаворыцца ў паведамленні.
Аб змяненні сітуацыі будзе паведамлена дадаткова.