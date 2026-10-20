Дні Беларусі ў ААЭ: чым беларусы будуць здзіўляць 20 кастрычніка

У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах працягваюцца Дні Беларусі.

Дні Беларусі стартавалі ў ААЭ ярка, каларытна і смачна. Напярэдадні таленавітыя майстры прэзентавалі традыцыйныя беларускія рамёствы. Легендарныя "Харошкі" паказалі глыбіню беларускага танца: у кожным руху - характар народа, у кожным выхадзе - жывая традыцыя.

20 кастрычніка плануецца прэзентацыя англамоўнай версіі кнігі "Наш Прэзідэнт". Гэта ўнікальнае дакументальна-біяграфічнае выданне, прысвечанае беларускаму лідару. Выданне дазваляе пазнаёміцца з біяграфіяй і дзейнасцю Аляксандра Лукашэнкі без неабходнасці выкарыстоўваць перакладчык, што робіць кнігу даступнай для шырокай міжнароднай аўдыторыі.

Таксама 20 кастрычніка ў Дубаі стартуе глабальная выстава па водазабеспячэнню, энергіі, найноўшых тэхналогіях і абароне навакольнага асяроддзя. Сярод удзельнікаў заяўлены і беларусы. Выстава прэстыжная, гэта выдатная магчымасць для дэманстрацыі і прасоўвання сваіх прадуктаў і паслуг, інавацыйных рашэнняў і сучасных распрацовак.