Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Дні Беларусі стартавалі ў ААЭ

Аўтар:

Дні Беларусі стартавалі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Госці знаёмяцца з багаццем беларускай культуры і нацыянальных традыцый.

19 кастрычніка ў праграме - выступленне заслужанага харэаграфічнага ансамбля "Харошкі", а таксама прэзентацыя традыцыйных беларускіх рамёстваў. Беларускія майстры прэзентавалі мастацтва саломапляцення і разьбы па дрэве. Гасцям таксама прадэманстравана прадукцыя. Асабліва спрадабаліся гарачыя дранікі са смятанай.

Размясціліся беларусы сімвалічна ў Інстытуце спадчыны, які займаецца захаваннем нематэрыяльнага культурнага набытку Эміратаў і ўсяго арабскага свету.

Абедзве краіны аднолькава беражліва ставяцца да сваёй гісторыі і паважаюць традыцыі адна адной.

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама