Дні Беларусі стартавалі ў ААЭ
Дні Беларусі стартавалі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Госці знаёмяцца з багаццем беларускай культуры і нацыянальных традыцый.
19 кастрычніка ў праграме - выступленне заслужанага харэаграфічнага ансамбля "Харошкі", а таксама прэзентацыя традыцыйных беларускіх рамёстваў. Беларускія майстры прэзентавалі мастацтва саломапляцення і разьбы па дрэве. Гасцям таксама прадэманстравана прадукцыя. Асабліва спрадабаліся гарачыя дранікі са смятанай.
Размясціліся беларусы сімвалічна ў Інстытуце спадчыны, які займаецца захаваннем нематэрыяльнага культурнага набытку Эміратаў і ўсяго арабскага свету.
Абедзве краіны аднолькава беражліва ставяцца да сваёй гісторыі і паважаюць традыцыі адна адной.