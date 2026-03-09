Год беларускай жанчыны як імпульс для ініцыятыў, што ідуць ад сэрца. Добраахвотніцкі жаночы клуб адкрыўся ў Віцебску. Актывісткі БСЖ аб'ядналі намаганні са спецыялістамі розных профіляў, каб дапамагаць у розных жыццёвых сітуацыях. Юрыдычныя і медыцынскія кансультацыі, садзейнічанне ў працаўладкаванні, адрасная дапамога. Асобная ўвага мамам, якія выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю.

Калі жанчыны аб'ядноўваюцца з дабром у сэрцы, энергія іх учынкаў не ведае меж. Менавіта такі дэвіз выбраў добраахвотніцкі клуб БСЖ. Для жыхарак паўночнага рэгіёна ён таксама стане пляцоўкай для зносін, абмену вопытам і стваральнымі ідэямі.