Добрае суседства. Буслы гняздуюцца побач з чалавекам
Багатая ў нас не толькі флора, але і фаўна. Толькі птушак у Беларусі больш за 300 відаў. Палову з іх можна сустрэць у сталіцы і вобласці: палявога вераб'я і вясковую ластаўку, чорнага свіргуля і галубоў. Але буслы, напэўна, адны з самых вядомых - як у краіне, так і за мяжой. З надыходам цяпла гэтых крылатых усё часцей можна сустрэць падчас палявых работ. Чаму? Даведалася Алена Вітко.
З гэтай белай птушкай знаёмы не толькі кожны беларус – яе добра ведаюць і за мяжой. Зімуюць крылатыя ў Афрыцы, але заўсёды вяртаюцца ў свае гнёзды. Раней вілі іх у дзікай прыродзе, а цяпер усё часцей суседнічаюць з чалавекам.
Зараз на гэтым полі спакойна шпацыруюць больш за 10 буслоў. І такую карціну падчас палявых работ можна назіраць у кожнай гаспадарцы. Белыя птушкі заўсёды знаходзяцца побач з аграрыямі – так ім прасцей здабываць ежу.
На адным полі адразу могуць збірацца дзясяткі буслоў
І калі ёсць час, дырэктар аднаго з сельгаспрадпрыемстваў Нясвіжскага раёна з крылатым прозвішчам Мікалай Салавей вядзе іх дакладны падлік. Нават вывучыў паводзіны птушак.
Самыя частыя спатканні з бусламі - у хлебаробаў. Птушкі заўсёды ідуць услед за тэхнікай.
Зараз у Беларусі налічваюць амаль 25 000 пар буслоў
І па колькасці гэтых крылатых мы займаем чацвёртае месца ў свеце пасля Іспаніі, Польшчы і Украіны.
Сярод цікавых фактаў - таксама адсутнасць галасавога апарату. Клёкат буслы выдаюць толькі ад удараў дзюбай. А яшчэ крылатыя спяць, стоячы на адной назе. Дарэчы, назіраць за белымі птушкамі можна кругласутачна. У Карэліцкім раёне каля гнязда ўсталявалі вэб-камеру. Трансляцыю адначасова глядзяць дзясяткі чалавек. Можна далучыцца.