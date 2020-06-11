Добрае суседства. Буслы гняздуюцца побач з чалавекам

Багатая ў нас не толькі флора, але і фаўна. Толькі птушак у Беларусі больш за 300 відаў. Палову з іх можна сустрэць у сталіцы і вобласці: палявога вераб'я і вясковую ластаўку, чорнага свіргуля і галубоў. Але буслы, напэўна, адны з самых вядомых - як у краіне, так і за мяжой. З надыходам цяпла гэтых крылатых усё часцей можна сустрэць падчас палявых работ. Чаму? Даведалася Алена Вітко.



З гэтай белай птушкай знаёмы не толькі кожны беларус – яе добра ведаюць і за мяжой. Зімуюць крылатыя ў Афрыцы, але заўсёды вяртаюцца ў свае гнёзды. Раней вілі іх у дзікай прыродзе, а цяпер усё часцей суседнічаюць з чалавекам.

Зараз на гэтым полі спакойна шпацыруюць больш за 10 буслоў. І такую карціну падчас палявых работ можна назіраць у кожнай гаспадарцы. Белыя птушкі заўсёды знаходзяцца побач з аграрыямі – так ім прасцей здабываць ежу.



