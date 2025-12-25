3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Добрыя словы напярэдадні Новага года - у Мінску сабраліся кіраўнікі органаў унутраных спраў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па ініцыятыве кіраўніка МУС напярэдадні Новага года ў сталіцы сабраліся кіраўнікі органаў унутраных спраў усіх узроўняў - ад раённага да рэспубліканскага. Сустрэча вялікага міліцэйскага калектыву прайшла на пляцоўцы мінскага цэнтра "БелЭкспа", дзе гэтымі днямі прадэманстраваны лепшыя дасягненні краіны. Экскурсія па выставе "Мая Беларусь" увайшла ў праграму нараўне з канцэртам і зносінамі ўдзельнікаў у нефармальнай абстаноўцы.
Генералы і афіцэры прыехалі са сваімі жонкамі. За падтрымку і забеспячэнне надзейнага тылу міністр уручыў жонкам дзеючых кіраўнікоў медалі.