Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Добрыя словы напярэдадні Новага года - у Мінску сабраліся кіраўнікі органаў унутраных спраў

Па ініцыятыве кіраўніка МУС напярэдадні Новага года ў сталіцы сабраліся кіраўнікі органаў унутраных спраў усіх узроўняў - ад раённага да рэспубліканскага. Сустрэча вялікага міліцэйскага калектыву прайшла на пляцоўцы мінскага цэнтра "БелЭкспа", дзе гэтымі днямі прадэманстраваны лепшыя дасягненні краіны. Экскурсія па выставе "Мая Беларусь" увайшла ў праграму нараўне з канцэртам і зносінамі ўдзельнікаў у нефармальнай абстаноўцы.

Генералы і афіцэры прыехалі са сваімі жонкамі. За падтрымку і забеспячэнне надзейнага тылу міністр уручыў жонкам дзеючых кіраўнікоў медалі.

Разделы:

Грамадства