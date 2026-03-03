3.74 BYN
Доля нацыянальнага кантэнту рэспубліканскіх тэлеканалаў складае 59 %
Інфармацыйная прастора Беларусі скіравана на працяг глабальнай бітвы на інфармацыйным фронце. Наш мірны і канструктыўны парадак дня па-ранейшаму працягвае раздражняць палітычных апанентаў. Пра гэта заявілі 4 сакавіка на пасяджэнні калегіі Міністэрства інфармацыі.
Пасяджэнне калегіі Міністэрства інфармацыі
На пасяджэнні калегіі Міністэрства інфармацыі прагучала цікавая фраза: СМІ - гэта арганізацыі з вялікімі пагонамі ў асобе заснавальнікаў, і мы свой інфармацыйны бой вядзём годна. Сённяшнія лічбы прымушаюць звярнуць на сябе ўвагу. Калі ў 2021 годзе дзяржаўным СМІ давяралі 38 % беларусаў, то па выніках 2025-га - ужо 61,4. Доля нацыянальнага кантэнту рэспубліканскіх тэлеканалаў складае 59 %. Рост сур'ёзны, у міністэрстве гэта называюць вынікам сістэмнай працы. Але як вядома, давер - гэта не фінішная прамая, хутчэй, лінія гарызонту. Але сёння на гарызонце бачны і вялікі блок узнагароджанняў нашых калег да выдатнага свята.
Асобны блок калегіі прысвяцілі рэгіёнам, нашы калегі таксама ў спісе ўзнагароджаных. У рэгіёнах лічба яшчэ больш цікавая: за год інтэрнэт-аўдыторыя рэгіянальных СМІ ў сацыяльных сетках вырасла на 50 %. Гэта гаворыць пра вельмі добры паказчык. Гэта значыць, што раённыя газеты, якія раней асацыяваліся толькі, напрыклад, з паперай і падпіскай, зараз вельмі добра сябруюць з digital-фарматам. І галоўны індыкатар поспеху - гэты не толькі давер людзей, гэта яшчэ ў тым ліку падрыхтоўка маладых кадраў, гэта падрыхтоўка новых фарматаў для таго, каб максімальна ахапіць усю аўдыторыю і імкнуцца да максімальнага абсалюту даверу да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі.