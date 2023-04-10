Дадатковы аўтобусны рэйс з Мінска ў Маскву запусцяць у красавіку

Мінсктранс запусціць аўтобусны рэйс па міжнародным маршруце Мінск - Масква з 20 красавіка. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе сталічнага транспартнага прадпрыемства.



Аўтобус будзе адпраўляцца два разы натыдзень у зручны вячэрні час і прыбываць у пункт прызначэння раніцай,паведамляеSputnik by.



У Мінсктрансе ўдакладнілі, што аўтобусы будуць адпраўляцца ад аўтавакзала "Цэнтральны" беларускай сталіцы ў 21:30 кожныя чацвері суботу і прыбываць у Маскву а8-й раніцы.



У зваротным напраму аўтобус таксама будзе выязджаць у 21:30 у пятніцуі нядзелю ад маскоўскага аўтавакзала "Паўночныя Вароты".



У дарозе давядзецца правесці 10 гадзін 30 хвілін. Кошт білетаў на гэты рэйс складае 58 беларускіх рублёў.



