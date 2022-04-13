Старажытнаму мястэчку Гайна 625!

Год гістарычнай памяці для жыхароў аграгарадка Гайна Лагойскага раёна стане ўдвая знакавым. Старажытнаму мястэчку 625! Пра адзін з самых густанаселеных сельскіх пунктаў, што вядомы сваімі помнікамі, краявідамі і шматвяковым летапісам, раскажа кніга, якую ўласнымі сіламі да юбілею выдаюць мясцовыя жыхары.

Па ўсім аграгарадку ажыўлены рух. Гэта энтузіясты-аднавяскоўцы без усялякіх дадатковых заахвочванняў прыводзяць мястэчка ў парадак не толькі пасля зімы - напярэдадні вялікага юбілею. Гайне 625! Маштабныя святкаванні запланаваныя на жнівень, а падрыхтоўка і добраўпарадкаванне пачаліся ўжо зараз. Бо планы вялікія. Прыбраць, упрыгожыць, знесці састарэлыя аб'екты і ўзвесці тыя, якіх не хапае.

Сёння ў аграгарадку пражываюць 350 чалавек. За добраўпарадкаванне ўзяліся самыя актыўныя гайнаўцы. Стварылі віртуальны чат, у які запрасілі ўсіх суседзяў. Спадзяюцца на неабыякавасць людзей і іх жаданне ўпрыгожваць і рабіць утульнай малую радзіму.

На цэнтральнай плошчы гайнаўцы плануюць разбіць кветнікі, разнастаіць дрэвамі парк. Месца тут заўсёды было ганаровае - у старыя часы на скрыжаванні галоўных дарог збіраліся купцы, шумеў гандлёвы кірмаш. Сярод гістарычна важных месцаў і манумент пераможцам на ўездзе ў аграгарадок, і гара з крыжамі-знакамі на месцы былога касцёла, самай старой пабудовы паселішча. Храм, узведзены Ягайлам, прастаяў 6 стагоддзяў, у гады Вялікай Айчыннай быў разбураны. У вёсцы ёсць і яшчэ адзін старажытны аб'ект. Зрэшты, таксама сёлетні юбіляр.