"Старажытныя гарады Беларусі" - у Нацыянальнай бібліятэцы

"Старажытныя гарады Беларусі". Выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы. Больш за 150 экспанатаў прадэманстравана на тэматычнай выставе, прысвечанай Году гістарычнай памяці. Адкрываюць яе тры карты нашых зямель у розныя часы. Сярод іх факсіміле першай дакладнай карты ВКЛ XVII стагоддзя - знакамітай Радзівілаўскай. Пра няпросты шлях развіцця нашай дзяржавы сведчаць навуковыя працы і выданні, гістарычныя нарысы. Адмысловую каштоўнасць экспазіцыі дадаюць выданні даследчыкаў гарадоў і помнікаў старажытнай культуры. Сярод іх зборнікі дакументаў па гісторыі Віцебшчыны XI - XIX стагоддзяў.



Каштоўнасць уяўляе і выданне "Збор старажытных грамат і актаў гарадоў Мінскай губерні, праваслаўных манастыроў, цэркваў" з экслібрысам мінскага гарадскога кіраўніка канца XIX стагоддзя Гутэн-Чапскага.



