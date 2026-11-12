Другі тур конкурсу "Маладыя таленты Беларусі" праходзіць у Доме радыё

У Мінску працягваецца марафон жывых праслухоўванняў другога тура рэспубліканскага радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі". У Вялікай студыі Дома радыё гучалі народныя інструменты. Юныя вірутуозы здзіўлялі экспертаў майстэрскай ігрой на баянах, цымбалах і акардэонах.

Ілья Калеснікаў, удзельнік радыёконкурсу:

"Удзельнічаю ў конкурсе ўжо другі раз. У мінулым годзе ў мяне быў дыплом фіналіста за выхад у трэці тур, але без канкрэтнай ступені і месца. Само выступленне атрымалася годным: хоць і былі недахопы, згуляў я няблага".

Вераніка Сахарава, член журы, дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі:

"Колькасць заявак вырасла, што яшчэ раз пацвярджае прызнанне конкурсу ў рэспубліцы і высокі прафесіяналізм удзельнікаў. Нам удалося не толькі ацаніць майстэрства выступаючых, але і пачуць іх індывідуальнае прачытанне музыкі, убачыць асабістыя адносіны да справы, якой яны займаюцца".

Нагадаем, праслухоўванні другога тура працягнуцца ў Мінску да 18 лістапада.