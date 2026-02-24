3.74 BYN
Другое жыццё: пустуючыя дамы залучаюць у гаспадарчы абарот
Аўтар:Лізавета Сіняк
У Беларусі актывізуюць работу па ўцягванні пустуючых дамоў у гаспадарчы абарот. Прапрацоўваюць змяненні ў Кодэкс аб зямлі: прадугледжаны шэраг навацый, якія звязаны з легалізаваннем зямельных участкаў. Таксама з пачатку года працуе геапартал Дзяржкамаёмасці: інфармацыю аб нерухомасці зараз можна атрымаць анлайн без лішніх запытаў.
Вёска з цікавай назвай Весялуха знаходзіцца за 6 км ад Пастаў і выстаўлена на продаж. Тры дамы, зямельны ўчастак плошчай 2 гектары, побач лес, рака і сажалка - кошт усяго комплексу складае 9,9 тыс. долараў (гл. відэа).
