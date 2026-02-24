Другое жыццё: пустуючыя дамы залучаюць у гаспадарчы абарот

У Беларусі актывізуюць работу па ўцягванні пустуючых дамоў у гаспадарчы абарот. Прапрацоўваюць змяненні ў Кодэкс аб зямлі: прадугледжаны шэраг навацый, якія звязаны з легалізаваннем зямельных участкаў. Таксама з пачатку года працуе геапартал Дзяржкамаёмасці: інфармацыю аб нерухомасці зараз можна атрымаць анлайн без лішніх запытаў.