Другое жыццё старых рэчаў: у Мінску запусцяць поўны цыкл перапрацоўкі тэкстылю

Поўны вытворчы цыкл абыходжання з адходамі тэкстылю - ад збору да перапрацоўкі - запусцяць у Мінску ўжо ў 2026 годзе.

Падарыць рэчам другое жыццё беларусы змогуць пры дапамозе спецыяльных кантэйнераў. Першыя "зялёныя" ластаўкі зусім хутка з'явяцца адразу ў трох раёнах Мінска.

Да 5 кг тэкстылю за год прыпадае на аднаго жыхара Беларусі. У маштабах жа краіны лічба складае каля 45 тыс. т, а гэта прыкладна як 15 панэльных дзевяціпавярховак або 50 грузавых цягнікоў. Да нядаўняга часу звычайна тэкстыль трапляў на палігоны, але з гэтага часу ў Беларусі яго будуць збіраць для перапрацоўкі.

У дапамогу - спецыяльныя кантэйнеры, куды беларусы і змогуць утылізаваць непатрэбныя адзенне і абутак. Праца над унікальным і маштабным праектам вялася паўгода. Пры стварэнні тары пастараліся ўлічыць максімум: ад візуалу да антывандальных уласцівасцяў.

Канструкцыя простая, але пры гэтым ёмістая, здаць рэчы зможа нават дзіця. Адзін такі бокс разлічаны да 100 кг тэкстылю (гл. відэа).