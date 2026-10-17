"Душэўны фестываль" прасоўвае народнае ў Палацы спорту

У культурнай афішы 17 кастрычніка - адзін з нямногіх фестываляў, што працуюць на душу чалавека. Адразу 2 канцэрты дае "Душэўны фестываль" у Палацы спорту.

Некалькі пакаленняў беларусаў аб'ядналіся для таго, каб пачуць родныя сэрцу мелодыі. Ад арганізатараў - нечаканыя дуэты, творчыя эксперыменты і госці з Расіі, якіх зачакалася беларуская публіка.

Разгулялася душа 17 кастрычніка ў Палацы спорту, душа народная, адзін з канцэртаў нашага ўжо любімага "Душэўнага фестывалю". Чаму любімага? Таму што гэта адзін з тых нямногіх канцэртаў, дзе нашы паважаныя гледачы могуць сапраўды патанцаваць (гл. відэа).