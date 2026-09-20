Два школьнікі, якія прапалі ў лесе ў Браслаўскім раёне, знойдзены
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Браслаўскім раёне ўсю ноч шукалі двух дзяцей, якія прапалі ў лесе.
На пошукі адправіліся ратавальнікі, міліцыянеры, супрацоўнікі Дэпартамента аховы, работнікі аддзела адукацыі і байцы спецатрада "ЗУБР" - усяго 117 чалавек. Ім дапамагалі службовыя сабакі, 25 адзінак тэхнікі і квадракоптары.
Хлопцаў знайшла ў лесе мясцовая жыхарка. Іх даставілі ў раённую бальніцу для дыягностыкі стану здароўя. Са школьнікамі працуе псіхолаг МНС.