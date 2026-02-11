3.72 BYN
Два ваенныя вучэнні АДКБ пройдуць у Беларусі ў 2026 годзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На тэрыторыі Беларусі сёлета пройдуць два ваенныя вучэнні пад эгідай АДКБ – пра гэта распавялі падчас брыфінгу Аб'яднанага штаба Арганізацыі. Падводзячы вынікі сумеснай падрыхтоўкі, было адзначана: геапалітычная напружанасць нарастала, становішча ў рэгіёнах калектыўнай бяспекі не станавілася спакайнейшым.
Галоўная задача заставалася нязменнай - падтрымліваць высокую гатоўнасць Калектыўных сіл рэагаваць на любыя пагрозы. У адпаведнасці з зацверджаным планам на 2026 год, прадугледжана 60 мерапрыемстваў на тэрыторыі Расіі, Казахстана, Таджыкістана і Беларусі. Нашы палігоны прымуць манеўры з міратворчымі сіламі "Непарушнае братэрства" і спецыяльныя вучэнні "Бар'ер".