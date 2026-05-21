Дырэктар пра выпускнікоў 41-й гімназіі: Мы не развітваемся
Сімвал развітання са школай - старт у дарослае жыццё. 23 мая для тысяч выпускнікоў па ўсёй краіне прагучыць той самы апошні званок. У гэтыя хвіліны ва ўсіх школах і гімназіях праходзяць урачыстыя лінейкі.
Асаблівая, святочная і ўрачыстая атмасфера сёння пануе ва ўсёй сталіцы і ў кожным школьным і гімназічным дворыку Мінска. Каля 41-й гімназіі Мінска на ўрачыстай лінейцы сабраліся выдатныя выпускнікі і будучыя абітурыенты і студэнты.
У госці да выпускнікоў прыехаў старшыня Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Уладзімір Кухараў, каб павіншаваць дзяцей з такім цудоўным днём і даць наказ на дарогу.
Мар'яна Скакун, дырэктар гімназіі № 41 г. Мінска:
"З аднаго боку, мы адчуваем гонар, таму што выпускаем выдатных хлопцаў і дзяўчат. З другога - нам заўсёды крыху сумна, бо многія гады педагогі аддавалі дзецям усе свае душэўныя і інтэлектуальныя рэсурсы. Нашы вучні самі здолелі дасягнуць вельмі высокіх вынікаў у алімпіядным руху і конкурсах навуковых работ. Стаўшы студэнтамі, яны працягваюць дапамагаць малодшым - як калісьці дапамагалі ім самім. Таму я не магу сказаць, што нам вельмі сумна. Не, яны застаюцца з намі вельмі надоўга і затым прыходзяць ужо ў якасці дарослых людзей на дні адчыненых дзвярэй для нашых выпускнікоў".
Па-сапраўднаму яркія, разумныя і таленавітыя - гімназісты 41-й гімназіі пастаянна займаюць прызавыя месцы на міжнародных алімпіядах, перамагаюць і прывозяць медалі.
Усё гэта яшчэ наперадзе: і экзамены, і выпускныя вечары. А пакуль адзінаццацікласнікі ўсе разам атрымліваюць асалоду ад святочнай атмасферы апошняга званка.